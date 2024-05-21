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В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых
Российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб, 3 получили ранения, повреждены жилые дома, школа, промышленный объект, насосная станция и газопровод.
Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 28 из 29 российских ударных беспилотников в разных регионах Украины.
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн
С момента вступления в силу приказа об усилении таможенного контроля в Одесской области валютные поступления выросли с 15 млрд грн до 60 млрд грн в месяц, поскольку посредники больше не могут работать на этом рынке из-за строгой проверки документов и способности компаний производить задекларированные объемы товаров.
Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"
Ночью в Днепропетровской области украинские ПВО сбили два ударных беспилотника, обломки которых повредили хозяйственные постройки, а в Никопольском районе в результате вражеских обстрелов были повреждены дома, здания и инфраструктура.
Ночная атака на Харьков: стали известны последствия
Во время ночного обстрела Харькова вражеские "шахеды" нанесли удары по четырем точкам города, ранив четырех человек и вызвав пожары в частных домах и гараже.
Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 495 070 человек личного состава и 7605 танков.
Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч
Майкл Коэн, бывший политический помощник Дональда Трампа, признался в краже $60 000 у Trump Organization, конгломерата недвижимости, принадлежащего Трампу, потому что он чувствовал себя обманутым относительно размера своего бонуса в 2016 году.
Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший
Во вторник утром российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, в результате чего по меньшей мере один человек получил ранения.
Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW
Россия концентрирует силы на Сумском направлении, чтобы отвлечь украинские войска от других направлений и консолидироваться у границ, говорится в отчете Института исследования войны.
Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины
Германия соглашается поддержать план США по использованию замороженных российских активов, преимущественно в Европе, для оказания помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.