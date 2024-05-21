В Херсонской области ночью уничтожили 3 "шахеда", за сутки есть погибший и 3 раненых

В Херсонской области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, в результате чего 1 человек погиб, 3 получили ранения, враг попал в учебное заведение, промышленный объект, насосную станцию и газопровод, при этом ночью в регионе сбиты 3 ударных дрона типа Shahed, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Станислав, Инженерное, Днепровское, Белозерка, Токаревка, Михайловка, Томарино, Новоалександровка, Красный Маяк и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 многоэтажек и 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, промышленный объект, насосную станцию и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения", - указал Прокудин в Telegram.

"Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией нашей области 3 "Shahed-131/136", - сообщил глава ОВА.

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