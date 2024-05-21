Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов

Силы ПВО ночью уничтожили 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях. Об этом сообщил командующие Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.

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Отмечается, что ночью, 21 мая, противник атаковал 29-ю ударными дронами типа "Shahed-131/136" с трех направлений: российских городов Приморско-Ахтарск и Курск и мыса Чауда в Крыму.

Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя сбито 28 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях. говорится в сообщении

Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"