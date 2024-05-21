Ночью над Днепропетровщиной ПВО уничтожила два "шахеда"

Ночью в Криворожском районе Днепропетровской области украинские защитники неба уничтожили 2 шахеты. Из-за падения обломков повреждены хозяйственные постройки. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается также, что с вечера враг несколько раз атаковал Никопольщину. Применял ударные дроны различных типов и артиллерию.

Бил по Никополю, Покровской и Мировской громадам.

Избиты 6 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 3 - изуродованы. Задето админздание, газопровод и линия электропередачи.

Люди не пострадали.

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