Ночная атака на Харьков: стали известны последствия
Киев • УНН
Во время ночного обстрела Харькова вражеские "шахеды" нанесли удары по четырем точкам города, ранив четырех человек и вызвав пожары в частных домах и гараже.
Враг всю ночь наносил удары по Харькову. Обломки вражеских "шахедов" зафиксированы в четырех локациях города. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
- В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех - острая реакция на стресс.
- Другие два удара - в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.
- Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.
- В 7:05 в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.
Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.
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