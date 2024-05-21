Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший
Киев • УНН
Во вторник утром российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, в результате чего по меньшей мере один человек получил ранения.
Во вторник утром российские оккупанты нанесли удар по городу, по меньшей мере один человек пострадал. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По словам городского головы целью оккупантов был объект транспортной инфраструктуры.
Относительно утреннего прилета - целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший
Дополнение
Ранее стало известно, что в Харькове около семи утра были слышны взрывы.
В Одессе прогремели взрывы21 мая 2024, 00:26 • 16868 просмотров
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший
Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW
Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины
Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС
США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту
Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Популярные
Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала
Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы
После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов
Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях
Танки Leopard, боеприпасы и ракеты для ПВО: в Испании готовят новый пакет помощи Украине
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший
Во вторник утром российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, в результате чего по меньшей мере один человек получил ранения.
Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW
Россия концентрирует силы на Сумском направлении, чтобы отвлечь украинские войска от других направлений и консолидироваться у границ, говорится в отчете Института исследования войны.
Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины
Германия соглашается поддержать план США по использованию замороженных российских активов, преимущественно в Европе, для оказания помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.
Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС
Франция поддерживает запрос прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордеров на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и палестинского исламистского движения ХАМАС, осуждая при этом антисемитские убийства, совершенные ХАМАС, и призывая к долгосрочному политическому решению для восстановления мира.
США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту
США и Саудовская Аравия близки к завершению двустороннего оборонного соглашения, которое предусматривает американские гарантии защиты Саудовской Аравии, доступ Саудовской Аравии к передовым американским вооружениям, таким как самолеты F-35, в обмен на прекращение закупок китайского оружия, а также обмен новыми технологиями, включая искусственный интеллект.
Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, а представитель ЕС Жозеп Боррель отметил мандат МУС на преследование серьезных международных преступлений, заявив, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны выполнять решения МУС.
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Сегодня, 21 мая, поклонники чайных традиций, а также просто любители этого тонизирующего напитка во многих странах мира могут присоединиться к Международному дню чая. Считается, что чай начали культивировать тысячи лет назад на востоке Индии, севере Мьянмы и юго-западе Китая.
Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху
Министерство иностранных дел Великобритании не поддерживает решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что расследование израильско-палестинского конфликта не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку Израиль не является участником Римского статута.
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина
Попытка Путина развязать в 2024 году имперскую агрессивную войну 19-го века против Украины является стратегической ошибкой, считает министр обороны США Ллойд Остин.
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Байден отверг обвинения МУС в адрес Израиля, заявив, что действия израильской армии в Газе не являются геноцидом, и пообещал сотрудничать с Израилем для уничтожения ХАМАС.