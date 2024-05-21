Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Сегодня, 21 мая, поклонники чайных традиций, а также просто любители этого тонизирующего напитка во многих странах мира могут присоединиться к Международному дню чая. Считается, что чай начали культивировать тысячи лет назад на востоке Индии, севере Мьянмы и юго-западе Китая.