Окупанти вранці вдарили по Харкову, є постраждалий
Київ • УНН
У вівторок вранці російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Харкові, внаслідок чого щонайменше одна людина отримала поранення.
У вівторок вранці російські окупанти завдали удару по місту, щонайменше одна людина постраждала. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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За словами міського голови ціллю окупантів був обʼєкт транспортної інфраструктури.
Щодо ранкового прильоту - ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина
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Раніше стало відомо, що у Харкові близько сьомої ранку було чути вибухи.