В Харкові пролунали вибухи
Київ • УНН
В Одесі під час повітряної тривоги через російські атаки ударними безпілотниками типу "шахед" пролунали вибухи, про що повідомив мер міста Геннадій Труханов.
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни атакують місто ударними дронами типу "шахед". Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.
Деталі
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.
Раніше мер повідомив про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси.
Нагадаємо, близько півночі 21 травня у низці південних та східних областей України була оголошена повітряна тривога через атаку дронів типу "Шахед".