В Харкові пролунали вибухи

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В Одесі під час повітряної тривоги через російські атаки ударними безпілотниками типу "шахед" пролунали вибухи, про що повідомив мер міста Геннадій Труханов.

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни атакують місто ударними дронами типу "шахед". Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

Деталі

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Раніше мер повідомив про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси.

Нагадаємо, близько півночі 21 травня у низці південних та східних областей України була оголошена повітряна тривога через атаку дронів типу "Шахед".

У Одесі чутно вибухи21.05.24, 02:21 • 31821 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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