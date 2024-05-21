У Одесі чутно вибухи

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Чотири людини були поранені в результаті ударів безпілотників по Харкову, деякі з них страждали від гострих стресових реакцій, а в Одесі пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги в регіоні.

В області триває повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про атаку безпілотників в регіоні. Постраждали чотири людини, яким вже була надана медична допомога. За попередніми даними, було влучання по одному з улюблених місць відпочинку у місті.  Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Деталі

За словами керівника адміністрації, у трьох постраждалих - гостра реакція на стрес.

"Внаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. В усіх - гостра реакція на стрес", - розповіли в ОВА та згодом додали, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

"Також надана медична допомога на місці", - передав Синєгубов.

Він додав, що фіксується загорання приватних будинків, гаражів.

Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist21.05.24, 01:59 • 103645 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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