У Одесі чутно вибухи
Київ • УНН
Чотири людини були поранені в результаті ударів безпілотників по Харкову, деякі з них страждали від гострих стресових реакцій, а в Одесі пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги в регіоні.
В області триває повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про атаку безпілотників в регіоні. Постраждали чотири людини, яким вже була надана медична допомога. За попередніми даними, було влучання по одному з улюблених місць відпочинку у місті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
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За словами керівника адміністрації, у трьох постраждалих - гостра реакція на стрес.
"Внаслідок ударів ворожими безпілотниками по Харкову надали допомогу трьом постраждалим. В усіх - гостра реакція на стрес", - розповіли в ОВА та згодом додали, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
"Також надана медична допомога на місці", - передав Синєгубов.
Він додав, що фіксується загорання приватних будинків, гаражів.
Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist21.05.24, 01:59 • 103645 переглядiв