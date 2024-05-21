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Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist

Росіяни під час травневого наступу планували частково оточити Харків, - The Economist

Київ • УНН

 • 103645 перегляди

Російські війська планували травневий наступ з метою часткового оточення Харкова, атакуючи з обох боків Печенізького водосховища, але були зупинені українською обороною, яка не досягла своєї мети.

РФ мала план наступу для спроби частково оточити Харків і тиснути на ЗСУ на схід від Печенізького водосховища Про це повідомляє The Economist з посиланням на "отримані військові плани", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що операція була запланована на 15-16 травня, але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин.

Згідно з планами, росіяни визначили два напрямки атаки по обидва боки від водойми.

Натиск на західному напрямку мав протягом 72 годин вивести російські війська в радіус артилерійської дії міста Харкова біля села Борщова. Проте їх зупинила група 92-ї бригади ЗСУ, яка відкинула окупантів на цілих 10 км від початкової мети.

На Вовчанському напрямку, далі на схід, російський план передбачав прорив до міста Печеніги.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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