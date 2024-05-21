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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist
Российские войска планировали майское наступление с целью частичного окружения Харькова, атакуя с обеих сторон Печенежского водохранилища, но были остановлены украинской обороной, которая не достигла своей цели.
Китай вывел в космос четыре новых спутника
Китай успешно запустил на околоземную орбиту четыре оптических спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением под названием Beijing-3C с помощью ракеты-носителя Long March-2D.
Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО
Партнеры по НАТО поддерживают инициативу Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны через финансовые и технические взносы.
В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России
Девять человек были арестованы в Польше за совершение диверсий по приказу России, включая избиение и попытки поджога.
Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState
Российские войска ложно утверждают, что заняли село Белогоровка, но украинские десантники из 81-й аэромобильной бригады за последние два дня уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 бронемашин.
Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек
Четырех человек будут судить за растрату 251 миллиона гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных, вместо которых средства были присвоены.
Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри
По словам главы Украинского института национальной памяти, на боксерских перчатках Александра Усика была монограмма Иисуса Христа с греческими буквами альфа и омега - христианский символ 1600-1700-летней давности, символизирующий христианство и его основателя.
На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.
Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение прокурора МУС запросить ордера на арест его самого и других лиц как возмутительное моральное надругательство исторического масштаба, которое принесет вечный позор международному суду.
Оккупанты обстреляли 14 общин Сумской области из различного вооружения
Российские военные обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, гранатометы и беспилотники, что привело к 243 взрывам.