Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

РФ имела план наступления для попытки частично окружить Харьков и давить на ВСУ на восток от Печенежского водохранилища Об этом сообщает The Economist со ссылкой на «полученные военные планы», передает УНН.

Детали

Отмечается, что операция была запланирована на 15-16 мая, но ее перенесли почти на неделю по неизвестным причинам.

Согласно планам, россияне определили два направления атаки по обе стороны от водоема.

Натиск на западном направлении должен был в течение 72 часов вывести российские войска в радиус артиллерийского действия города Харькова возле села Борщева. Однако их остановила группа 92-й бригады ВСУ, которая отбросила оккупантов на целых 10 км от первоначальной цели.

На Волчанском направлении, дальше на восток, российский план предусматривал прорыв к городу Печенеги.

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