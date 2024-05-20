После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов

На фоне постоянных ракетных ударов по Харьковщине, в частности по объектам энергоинфраструктуры, США передали региону 107 генераторов. Об этом заявила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Госпожа дипломат рассказала, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключения электроэнергии.

В то время, как продолжаются жестокие нападения России на Харьковщину, Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров - подчеркнула Бринк.

По всей Украине 21 мая будут действовать графики почасовых отключений - "Укрэнерго"

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация в энергосистеме является достаточно сложной, а убытки превысили 1 миллиард долларов и продолжают расти.