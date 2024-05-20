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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов

После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов

Киев  •  УНН

20 мая 2024, 18:45  •  7247 просмотра

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Соединенные Штаты предоставили 107 генераторов больницам и школам в 5 населенных пунктах Харьковской области, чтобы помочь им работать во время перебоев с электроснабжением, вызванных постоянными ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры со стороны России.

На фоне постоянных ракетных ударов по Харьковщине, в частности по объектам энергоинфраструктуры, США передали региону 107 генераторов. Об этом заявила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице в X, передает УНН.

Детали 

Госпожа дипломат рассказала, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 107 генераторов пяти населенным пунктам Харьковской области, чтобы больницы и школы продолжали работать даже во время отключения электроэнергии.

В то время, как продолжаются жестокие нападения России на Харьковщину, Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров

- подчеркнула Бринк.

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Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация в энергосистеме является достаточно сложной, а убытки превысили 1 миллиард долларов и продолжают расти.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
ukrenerhoУкрэнерго
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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