Після російських атак на енергоінфраструктуру: США передали Харківщині понад сотню генераторів
Київ • УНН
Сполучені Штати надали 107 генераторів лікарням і школам у 5 населених пунктах Харківської області, щоб допомогти їм працювати під час перебоїв з електропостачанням, спричинених постійними ракетними обстрілами енергетичної інфраструктури з боку Росії.
На тлі постійних ракетних ударів по Харківщині, зокрема по об'єктах енергоінфраструктури, США передали регіону 107 генераторів. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці в X, передає УНН.
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Пані дипломат розповіла, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області, щоб лікарні та школи продовжували працювати навіть під час відключення електроенергії.
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