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Після російських атак на енергоінфраструктуру: США передали Харківщині понад сотню генераторів

Після російських атак на енергоінфраструктуру: США передали Харківщині понад сотню генераторів

Київ • УНН

 • 40896 перегляди

Сполучені Штати надали 107 генераторів лікарням і школам у 5 населених пунктах Харківської області, щоб допомогти їм працювати під час перебоїв з електропостачанням, спричинених постійними ракетними обстрілами енергетичної інфраструктури з боку Росії.

На тлі постійних ракетних ударів по Харківщині, зокрема по об'єктах енергоінфраструктури, США передали регіону 107 генераторів. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці в X, передає УНН.

Деталі 

Пані дипломат розповіла, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 107 генераторів п’яти населеним пунктам Харківської області, щоб лікарні та школи продовжували працювати навіть під час відключення електроенергії.

В той час, як тривають жорстокі напади Росії на Харківщину, Сполучені Штати підтримують своїх партнерів

- наголосила Брінк.

По всій Україні 21 травня діятимуть графіки погодинних відключень - "Укренерго"20.05.24, 19:13 • 24270 переглядiв

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України ситуація в енергосистемі є досить складною, а збитки перевищили 1 мільярд доларів і продовжують зростати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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