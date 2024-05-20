По всій Україні 21 травня діятимуть графіки погодинних відключень - "Укренерго"

У вівторок, 21 травня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

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Графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго..

З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. (...) Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах