По всій Україні 21 травня діятимуть графіки погодинних відключень - "Укренерго"
Київ • УНН
У вівторок, 21 травня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії через перевищення певних лімітів споживання, деталі можна дізнатися в обленерго.
У вівторок, 21 травня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго..
З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. (...) Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах
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