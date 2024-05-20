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По всій Україні 21 травня діятимуть графіки погодинних відключень - "Укренерго"

По всій Україні 21 травня діятимуть графіки погодинних відключень - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 24270 перегляди

У вівторок, 21 травня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії через перевищення певних лімітів споживання, деталі можна дізнатися в обленерго.

У вівторок, 21 травня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі 

Графіки можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до кожного обленерго..

З 00:00 та впродовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. (...)  Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах

- йдеться в заяві "Укренерго".

Масовані російські атаки завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів - Міненерго05.05.24, 11:43 • 25287 переглядiв

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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