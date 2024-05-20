По всей Украине 21 мая будут действовать графики почасовых отключений - "Укрэнерго"

Во вторник, 21 мая, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Графики могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

С 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений. (...) Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях - говорится в заявлении "Укрэнерго".

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Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.