В Одессе слышны взрывы

В области продолжается воздушная тревога. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило об атаке беспилотников в регионе. Пострадали четыре человека, которым уже была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, было попадание по одному из любимых мест отдыха в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Детали

По словам руководителя администрации, у троих пострадавших - острая реакция на стресс.

"В результате ударов вражескими беспилотниками по Харькову оказали помощь трем пострадавшим. У всех - острая реакция на стресс", - рассказали в ОВА и впоследствии добавили, что количество пострадавших возросло до четырех.

"Также оказана медицинская помощь на месте", - передал Синегубов.

Он добавил, что фиксируется возгорание частных домов, гаражей.

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