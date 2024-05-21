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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
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Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState
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В Одессе слышны взрывы
Четыре человека были ранены в результате ударов беспилотников по Харькову, некоторые из них страдали от острых стрессовых реакций, а в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе.
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist
Российские войска планировали майское наступление с целью частичного окружения Харькова, атакуя с обеих сторон Печенежского водохранилища, но были остановлены украинской обороной, которая не достигла своей цели.
Китай вывел в космос четыре новых спутника
Китай успешно запустил на околоземную орбиту четыре оптических спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением под названием Beijing-3C с помощью ракеты-носителя Long March-2D.
Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО
Партнеры по НАТО поддерживают инициативу Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны через финансовые и технические взносы.
В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России
Девять человек были арестованы в Польше за совершение диверсий по приказу России, включая избиение и попытки поджога.
Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState
Российские войска ложно утверждают, что заняли село Белогоровка, но украинские десантники из 81-й аэромобильной бригады за последние два дня уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 бронемашин.
Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек
Четырех человек будут судить за растрату 251 миллиона гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных, вместо которых средства были присвоены.
Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри
По словам главы Украинского института национальной памяти, на боксерских перчатках Александра Усика была монограмма Иисуса Христа с греческими буквами альфа и омега - христианский символ 1600-1700-летней давности, символизирующий христианство и его основателя.
На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.
Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение прокурора МУС запросить ордера на арест его самого и других лиц как возмутительное моральное надругательство исторического масштаба, которое принесет вечный позор международному суду.