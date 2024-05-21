Нічна атака на Харків: стали відомі наслідки
Київ • УНН
Під час нічного обстрілу Харкова ворожі "шахеди" завдали ударів по чотирьох точках міста, поранивши чотирьох людей і спричинивши пожежі в приватних будинках і гаражі.
Ворог всю ніч завдавав удари по Харкову. Уламки ворожих "шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях міста. Постраждали чотири людини. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
- О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес.
- Інші два удари - в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.
- Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.
- О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.
Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.
Окупанти вранці вдарили по Харкову, є постраждалий21.05.24, 07:19 • 26725 переглядiв