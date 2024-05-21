Уночі над Дніпропетровщиною ППО знищила два "шахеди"
Київ • УНН
Вночі у Дніпропетровській області українські ППО збили два ударні безпілотники, уламки яких пошкодили господарські будівлі, а в Нікопольському районі внаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені будинки, будівлі та інфраструктура.
Вночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області українські оборонці неба знищили 2 шахеди. Через падіння уламків пошкоджені господарські будівлі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається також, що від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Застосовував ударні дрони різних типів й артилерію.
Бив по Нікополю, Покровській та Мирівській громадах.
Побиті 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 3 – понівечені. Зачепило адмінбудівлю, газогін і лінію електропередачі.
Люди не постраждали.
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