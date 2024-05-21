Повітряні Сили збили 28 із 29 ударних російських дронів
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони за ніч збили 28 з 29 російських ударних безпілотників у різних регіонах України.
Сили ППО вночі знищили 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях. Про це повідомив командувачі Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що вночі, 21 травня, противник атакував 29-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: російських міст Приморсько-Ахтарськ і Курськ та мису Чауда у Криму.
Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою збито 28 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Уночі над Дніпропетровщиною ППО знищила два "шахеди"21.05.24, 07:50 • 85716 переглядiв