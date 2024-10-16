російські війська обстріляли Білозерку: поранено двох жінок
Київ • УНН
Близько 17:00 16 жовтня російські війська атакували Білозерку на Херсонщині. Внаслідок обстрілу житлової забудови поранено двох жінок 59 та 60 років, одну з них госпіталізовано.
У середу, 16 жовтня, близько 17:00 російська війська атакували Білозерку, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу поранено двох жінок. Про це заявив у Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
Близько 17:00 російські війська вкрили вогнем Білозерку. Ворожі удари прийшлися по житловій забудові. Через обстріли постраждали двоє жінок, 59 та 60 років
Зазначається, що одну з поранених жінок шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою, контузію, пораненням ноги.
Другій потерпілій меддопомогу надали на міці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови.
Нагадаємо
Вдень, 16 жовтня, війська рф вдарили по Зміївці, що на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримала 56-річна жінка.