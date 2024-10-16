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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска обстреляли Белозерку: ранены две женщины

Российские войска обстреляли Белозерку: ранены две женщины

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 15:05  •  6889 просмотра

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Около 17:00 16 октября российские войска атаковали Белозерку на Херсонщине. В результате обстрела жилой застройки ранены две женщины 59 и 60 лет, одна из них госпитализирована.

 В среду, 16 октября, около 17:00 российские войска атаковали Белозерку, что на Херсонщине. В результате вражеского обстрела ранены две женщины. Об этом заявил в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали 

Около 17:00 российские войска обстреляли Белозерку. Вражеские удары пришлись по жилой застройке. Из-за обстрелов пострадали две женщины, 59 и 60 лет

- рассказали в ОВА. 

Отмечается, что одну из раненых женщин госпитализировали в больницу со взрывной травмой, контузией, ранением ноги.

Второй пострадавшей медпомощь оказали на месте. Она получила взрывную травму, контузию и ушиб головы.

Напомним,

Днем, 16 октября, войска рф ударили по Змиевке, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получила 56-летняя женщина.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
belozerkaБелозерка
khersonХерсон