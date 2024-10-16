Российские войска обстреляли Белозерку: ранены две женщины
Киев • УНН
Около 17:00 16 октября российские войска атаковали Белозерку на Херсонщине. В результате обстрела жилой застройки ранены две женщины 59 и 60 лет, одна из них госпитализирована.
В среду, 16 октября, около 17:00 российские войска атаковали Белозерку, что на Херсонщине. В результате вражеского обстрела ранены две женщины. Об этом заявил в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Около 17:00 российские войска обстреляли Белозерку. Вражеские удары пришлись по жилой застройке. Из-за обстрелов пострадали две женщины, 59 и 60 лет
Отмечается, что одну из раненых женщин госпитализировали в больницу со взрывной травмой, контузией, ранением ноги.
Второй пострадавшей медпомощь оказали на месте. Она получила взрывную травму, контузию и ушиб головы.
Напомним,
Днем, 16 октября, войска рф ударили по Змиевке, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получила 56-летняя женщина.