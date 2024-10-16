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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6270 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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російські війська атакували Зміївку: поранено 56-річну жінку

Київ • УНН

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У Зміївці на Херсонщині внаслідок атаки російських військ з БпЛА поранено 56-річну жінку. Потерпіла отримала вибухову травму, контузію і поранення ноги, їй надано медичну допомогу на місці.

російські війська атакували Зміївку: поранено 56-річну жінку

Вдень, 16 жовтня, війська рф вдарили по Зміївці, що на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримала 56-річна жінка. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.

Деталі

Окупаційні війська атакували з БпЛА жінку у Зміївці. Через скидання вибухівки з дрона 56-річна місцева жителька, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму, контузію і поранення ноги

- розповіли в ОВА. 

Зазначається, що потерпілій надали меддопомогу на місці.

Нагадаємо

Вранці, 16 жовтня, в Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждав 56-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні з вибуховою травмою і контузією, його госпіталізовано у середньому стані тяжкості.

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