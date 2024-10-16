російські війська атакували Зміївку: поранено 56-річну жінку
Київ • УНН
У Зміївці на Херсонщині внаслідок атаки російських військ з БпЛА поранено 56-річну жінку. Потерпіла отримала вибухову травму, контузію і поранення ноги, їй надано медичну допомогу на місці.
Вдень, 16 жовтня, війська рф вдарили по Зміївці, що на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримала 56-річна жінка. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
Окупаційні війська атакували з БпЛА жінку у Зміївці. Через скидання вибухівки з дрона 56-річна місцева жителька, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму, контузію і поранення ноги
Зазначається, що потерпілій надали меддопомогу на місці.
Нагадаємо
Вранці, 16 жовтня, в Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждав 56-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні з вибуховою травмою і контузією, його госпіталізовано у середньому стані тяжкості.