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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7128 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Війська рф вранці атакували Херсон, є постраждалий

Київ • УНН

 • 12419 перегляди

У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждав 56-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні з вибуховою травмою і контузією, його госпіталізовано у середньому стані тяжкості.

Війська рф вранці атакували Херсон, є постраждалий

У Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу російських військ постраждав чоловік, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Близько 10:00 російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму і контузію", - повідомили в ОВА.

Як зазначається, херсонця шпиталізували у середньому стані тяжкості.

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Юлія Шрамко

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