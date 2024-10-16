Війська рф вранці атакували Херсон, є постраждалий
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу постраждав 56-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні з вибуховою травмою і контузією, його госпіталізовано у середньому стані тяжкості.
У Дніпровському районі Херсона внаслідок обстрілу російських військ постраждав чоловік, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Близько 10:00 російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму і контузію", - повідомили в ОВА.
Як зазначається, херсонця шпиталізували у середньому стані тяжкості.
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