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Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
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Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно
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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
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Войска рф утром атаковали Херсон, есть пострадавший

Войска рф утром атаковали Херсон, есть пострадавший

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16 октября 2024, 08:40  •  5512 просмотра

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В Днепровском районе Херсона в результате российского обстрела пострадал 56-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу со взрывной травмой и контузией, он госпитализирован в среднем состоянии тяжести.

В Днепровском районе Херсона в результате обстрела российских войск пострадал мужчина, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около 10:00 российские войска атаковали Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попал 56-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму и контузию", - сообщили в ОВА.

Как отмечается, херсонца госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Захватчики обстреляли Херсонскую область: 6 раненых, повреждена инфраструктура16 октября 2024, 05:12 • 12226 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон