Войска рф утром атаковали Херсон, есть пострадавший
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона в результате российского обстрела пострадал 56-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу со взрывной травмой и контузией, он госпитализирован в среднем состоянии тяжести.
В Днепровском районе Херсона в результате обстрела российских войск пострадал мужчина, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Около 10:00 российские войска атаковали Днепровский район Херсона. Под вражеский удар попал 56-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму и контузию", - сообщили в ОВА.
Как отмечается, херсонца госпитализировали в среднем состоянии тяжести.
Захватчики обстреляли Херсонскую область: 6 раненых, повреждена инфраструктура16 октября 2024, 05:12 • 12226 просмотров