Захватчики обстреляли Херсонскую область: 6 раненых, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Враг атаковал 15 населенных пунктов Херсонской области, включая Херсон. Повреждена критическая инфраструктура, образовательное учреждение, жилые дома и автомобили, ранены 6 человек.
Под обстрелами и авиаударами врага оказались несколько населенных пунктов Херсонской области. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Среди атакованных населенных пунктов есть Антоновка, Садовое, Камышаны, Велетенское, Инженерное, Станислав, Днепровское, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Саблуковка, Красный Маяк, Мыловое и город Херсон.
Вражеские атаки нанесли ущерб объектам критической инфраструктуры, образовательному учреждению и административному зданию. Повреждены жилые кварталы, в частности многоэтажка и девять частных домов. Кроме того, пострадали хозяйственные постройки, гаражи, автобус и частные автомобили.
В результате агрессии шесть человек получили ранения.
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