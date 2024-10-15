Армия рф утром ударила дронами по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавшие
Киев • УНН
Утром в Бериславе на Херсонщине в результате атаки российских дронов пострадали двое местных жителей. За сутки в области погибли 4 человека, 6 получили ранения из-за вражеских обстрелов.
В Бериславе Херсонской области сегодня утром из-за атаки российских беспилотников пострадали двое местных жителей, сообщили в ОВА во вторник, передает УНН.
Детали
Как сообщается, около 06:30 под удар вражеского дрона попал 62-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали контузию и взрывную травму.
Еще через час в результате сброса взрывчатки контузию, осколочные ранения ног и взрывную травму получил 43-летний мужчина. "Скорая" доставила его в медучреждение.
Дополнение
За прошедшие сутки Херсонщина снова подверглась массированным атакам со стороны вражеских военных. К сожалению, в результате агрессии 4 человека погибли, а еще 6 получили ранения.