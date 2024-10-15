Армія рф вранці вдарила дронами по Бериславу на Херсонщині: є постраждалі
Київ • УНН
Вранці у Бериславі на Херсонщині внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє місцевих жителів. За добу в області загинули 4 людини, 6 отримали поранення через ворожі обстріли.
У Бериславі Херсонської області сьогодні вранці через атаки російських безпілотників постраждали двоє місцевих жителів, повідомили в ОВА у вівторок, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, близько 06:30 під удар ворожого дрона потрапив 62-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували контузію і вибухову травму.
Ще через годину внаслідок скидання вибухівки контузію, уламкові поранення ніг та вибухову травму дістав 43-річний чоловік. "Швидка" доставила його до медзакладу.
Доповнення
Минулої доби Херсонщина знову зазнала масованих атак з боку ворожих військових. На жаль, у результаті агресії 4 людини загинули, а ще 6 отримали поранення.