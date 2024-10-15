Терористи обстріляли Херсонщину: 4 загиблих, 6 поранених
Київ • УНН
Ворожі війська атакували численні населені пункти Херсонської області. Пошкоджено 23 приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі, зруйновано газопровід.
Минулої доби Херсонщина знову зазнала масованих атак з боку ворожих військових. На жаль, у результаті агресії 4 людини загинули, а ще 6 отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, під вогнем опинилися численні населені пункти, зокрема Антонівка, Берислав, Бургунка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове, Гаврилівка, Інгулець, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Червоний Маяк, Качкарівка, Одрадокам'янка, Зеленівка, Комишани, Садове, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке, а також місто Херсон.
Атаки вражали об'єкти критичної інфраструктури, освітні та медичні заклади, магазини, а також житлові квартали, внаслідок чого було пошкоджено 23 приватні будинки.
Окупанти також зруйнували газопровід та пошкодили приватні автомобілі, залишивши місцевих жителів у складних умовах.
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