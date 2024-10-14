Окупанти атакували дроном Херсонщину: 32-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію
Київ • УНН
У Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав. 32-річний чоловік отримав вибухову травму і контузію, його доставили до лікарні.
Росіяни атакували дроном Станіслав на Херсонщині. Вибухову травму і контузію дістав 32-річний чоловік, який перебував на вулиці. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
"Окупанти атакували з дрона Станіслав. Через скидання вибухівки з БпЛА 32-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму і контузію. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомили в ОВА.
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Внаслідок атаки російських військ дроном на цивільний автомобіль у Херсонській області загинули двоє людей, ще двоє людей отримали поранення.