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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Окупанти атакували дроном Херсонщину: 32-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію

Київ • УНН

 • 14394 перегляди

У Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав. 32-річний чоловік отримав вибухову травму і контузію, його доставили до лікарні.

Окупанти атакували дроном Херсонщину: 32-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію

Росіяни атакували дроном Станіслав на Херсонщині. Вибухову травму і контузію дістав 32-річний чоловік, який перебував на вулиці. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.

"Окупанти атакували з дрона Станіслав. Через скидання вибухівки з БпЛА 32-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму і контузію. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок атаки російських військ дроном на цивільний автомобіль у Херсонській області загинули двоє людей, ще двоє людей отримали поранення.

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