Через удар рф дроном по цивільному авто на Херсонщині 2 загиблих і 2 поранених - ОВА
Київ • УНН
У Херсонській області російський дрон атакував цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. Внаслідок удару загинули дві жінки (72 та 56 років), ще двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані.
Внаслідок атаки російських військ дроном на цивільний автомобіль у Херсонській області загинули двоє людей, ще двоє людей отримали поранення, уточнили у Херсонській ОВА у Telegram у понеділок, пише УНН.
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"Через удар російського дрона по цивільній автівці поблизу Гаврилівки постраждали четверо людей. Смертельні травми дістали двоє жінок, яким було 72 та 56 років. Ще двох потерпілих "швидка" доставила до лікарні. У 72-річного чоловіка та 63-річної жінки діагностували вибухові травми і контузії", - повідомили в ОВА.
За даними Херсонської обласної прокуратури, 14 жовтня російські військові поблизу одного з населених пунктів Бериславського району спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, у якому перебувало п’ятеро людей. Водій не постраждав.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
На Херсонщині армія рф вдарила по цивільній автівці: є загиблі та травмований14.10.24, 14:02 • 12008 переглядiв