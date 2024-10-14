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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8354 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Херсонщині армія рф вдарила по цивільній автівці: є загиблі та травмований

Київ • УНН

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На Херсонщині російські війська атакували цивільний автомобіль з безпілотника. Внаслідок удару загинули дві жінки 72 та 56 років, а 46-річний водій отримав поранення. Також було атаковано Новоолександрівку.

На Херсонщині армія рф вдарила по цивільній автівці: є загиблі та травмований

У Херсонській області російські війська сьогодні, 14 жовтня,  атакували з безпілотника цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. Внаслідок удару загинули дві жінки, також отримав поранення чоловік, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років

- написав Прокудін у Telegram.

Також, за його словами, поранено 46-річного водія транспортного засобу.

Доповнення

У Херсонській області російські війська атакували Новоолександрівку з дрона, 68-річний чоловік отримав поранення. 

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