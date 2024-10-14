На Херсонщині армія рф вдарила по цивільній автівці: є загиблі та травмований
Київ • УНН
На Херсонщині російські війська атакували цивільний автомобіль з безпілотника. Внаслідок удару загинули дві жінки 72 та 56 років, а 46-річний водій отримав поранення. Також було атаковано Новоолександрівку.
У Херсонській області російські війська сьогодні, 14 жовтня, атакували з безпілотника цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. Внаслідок удару загинули дві жінки, також отримав поранення чоловік, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
В обід росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки. На жаль, травми, несумісні з життям дістали двоє жінок, 72 та 56 років
Також, за його словами, поранено 46-річного водія транспортного засобу.
Доповнення
У Херсонській області російські війська атакували Новоолександрівку з дрона, 68-річний чоловік отримав поранення.