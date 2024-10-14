росіяни вранці дроном атакували Новоолександрівку на Херсонщині: поранено чоловіка
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська атакували Новоолександрівку з БПЛА. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 68-річний чоловік отримав вибухову травму і поранення ніг, йому надано медичну допомогу.
У Херсонській області російські війська атакували Новоолександрівку з дрона, 68-річний чоловік отримав поранення, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Близько 10:00 російські війська атакували з БпЛА Новоолександрівку. Через скидання вибухівки з дрона постраждав 68-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму і поранення ніг", - ідеться у повідомленні.
Бригада "швидкої" надала чоловіку меддопомогу на місці.
Херсонщина зазнає ударів: 1 загиблий, 4 поранених14.10.24, 08:01 • 21981 перегляд