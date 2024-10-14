россияне утром дроном атаковали Новоалександровку в Херсонской области: ранен мужчина
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска атаковали Новоалександровку с БПЛА. В результате сброса взрывчатки с дрона 68-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ног, ему оказана медицинская помощь.
В Херсонской области российские войска атаковали Новоалександровку с дрона, 68-летний мужчина получил ранения, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Около 10:00 российские войска атаковали с БпЛА Новоалександровку. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 68-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму и ранение ног", - говорится в сообщении.
Бригада "скорой" оказала мужчине медпомощь на месте.
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