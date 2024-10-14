россияне утром дроном атаковали Новоалександровку в Херсонской области: ранен мужчина

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  163872 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  174942 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  191318 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  175710 просмотра

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

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россияне утром дроном атаковали Новоалександровку в Херсонской области: ранен мужчина

россияне утром дроном атаковали Новоалександровку в Херсонской области: ранен мужчина

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 09:56  •  1594 просмотра

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В Херсонской области российские войска атаковали Новоалександровку с БПЛА. В результате сброса взрывчатки с дрона 68-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ног, ему оказана медицинская помощь.

В Херсонской области российские войска атаковали Новоалександровку с дрона, 68-летний мужчина получил ранения, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около 10:00 российские войска атаковали с БпЛА Новоалександровку. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 68-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму и ранение ног", - говорится в сообщении.

Бригада "скорой" оказала мужчине медпомощь на месте.

Херсонщина подвергается ударам: 1 погибший, 4 раненых14 октября 2024, 05:01 • 14091 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область