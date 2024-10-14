На Херсонщине армия рф ударила по гражданской машине: есть погибшие и травмированный
Киев • УНН
На Херсонщине российские войска атаковали гражданский автомобиль с беспилотника. В результате удара погибли две женщины 72 и 56 лет, а 46-летний водитель получил ранения. Также была атакована Новоалександровка.
В Херсонской области российские войска сегодня, 14 октября, атаковали с беспилотника гражданский автомобиль вблизи Гавриловки. В результате удара погибли две женщины, также получил ранения мужчина, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
В обед россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль вблизи Гавриловки. К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью получили две женщины, 72 и 56 лет
Также, по его словам, ранен 46-летний водитель транспортного средства.
Дополнение
В Херсонской области российские войска атаковали Новоалександровку с дрона, 68-летний мужчина получил ранения.