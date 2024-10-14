Из-за удара рф дроном по гражданскому авто в Херсонской области 2 погибших и 2 раненых - ОВА
Киев • УНН
В Херсонской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль вблизи Гавриловки. В результате удара погибли две женщины (72 и 56 лет), еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
В результате атаки российских войск дроном на гражданский автомобиль в Херсонской области погибли два человека, еще два человека получили ранения, уточнили в Херсонской ОВА в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Из-за удара российского дрона по гражданской машине вблизи Гавриловки пострадали четыре человека. Смертельные травмы получили две женщины, которым было 72 и 56 лет. Еще двух пострадавших "скорая" доставила в больницу. У 72-летнего мужчины и 63-летней женщины диагностировали взрывные травмы и контузии", - сообщили в ОГА.
По данным Херсонской областной прокуратуры, 14 октября российские военные вблизи одного из населенных пунктов Бериславского района направили FPV-дрон на гражданский автомобиль, в котором находились пять человек. Водитель не пострадал.
Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
На Херсонщине армия рф ударила по гражданской машине: есть погибшие и травмированный14 октября 2024, 11:02 • 7681 просмотр