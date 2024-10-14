Оккупанты атаковали дроном Херсонскую область: 32-летний мужчина получил взрывную травму и контузию
Киев • УНН
В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Станислав. 32-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, его доставили в больницу.
Россияне атаковали дроном Станислав на Херсонщине. Взрывную травму и контузию получил 32-летний мужчина, который находился на улице. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
"Оккупанты атаковали с дрона Станислав. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА 32-летний мужчина, который находился на улице, получил взрывную травму и контузию. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщили в ОВА.
Напомним
В результате атаки российских войск дроном на гражданский автомобиль в Херсонской области погибли два человека, еще два человека получили ранения.