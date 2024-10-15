Террористы обстреляли Херсонскую область: 4 погибших, 6 раненых
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали многочисленные населенные пункты Херсонской области. Повреждены 23 частных дома, объекты инфраструктуры и автомобили, разрушен газопровод.
За прошедшие сутки Херсонщина снова подверглась массированным атакам со стороны вражеских военных. К сожалению, в результате агрессии 4 человека погибли, а еще 6 получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По информации, под огнем оказались многочисленные населенные пункты, в частности Антоновка, Берислав, Бургунка, Новоалександровка, Нововоронцовка, Шляховое, Миловое, Гавриловка, Ингулец, Софиевка, Широкая Балка, Станислав, Красный Маяк, Качкаровка, Одрадокаменка, Зеленовка, Камышаны, Садовое, Крещеновка, Михайловка, Казацкое, а также город Херсон.
Атаки поражали объекты критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, магазины, а также жилые кварталы, в результате чего были повреждены 23 частных дома.
Оккупанты также разрушили газопровод и повредили частные автомобили, оставив местных жителей в сложных условиях.
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