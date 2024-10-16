Загарбники обстріляли Херсонщину: 6 поранених, пошкоджена інфраструктура
Київ • УНН
Ворог атакував 15 населених пунктів Херсонської області, включаючи Херсон. Пошкоджено критичну інфраструктуру, освітній заклад, житлові будинки та автомобілі, поранено 6 осіб.
Під обстрілами та авіаударами ворога опинилися кілька населених пунктів Херсонської області. На жаль, є поранені. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Серед атакованих населених пунктів є Антонівка, Садове, Комишани, Велетенське, Інженерне, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Саблуківка, Червоний Маяк, Милове та місто Херсон.
Ворожі атаки завдали шкоди об'єктам критичної інфраструктури, освітньому закладу та адміністративній будівлі. Пошкоджено житлові квартали, зокрема багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Окрім того, постраждали господарські споруди, гаражі, автобус та приватні автомобілі.
Унаслідок агресії шість осіб отримали поранення.
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