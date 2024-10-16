российские войска атаковали Змиевку: ранена 56-летняя женщина

ukenru
Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  7460 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  14692 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  15842 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  18149 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  18749 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
  •  30481 просмотра

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  129666 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  116005 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
15 октября 2024, 11:01  •  117571 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
15 октября 2024, 10:22  •  114219 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

  •  87770 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102340 просмотра
На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

  •  36935 просмотра
Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

  •  92763 просмотра
Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

  •  49675 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  129667 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  115048 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  117577 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  138091 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  139594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  102340 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  59360 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  121382 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  124048 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  109970 просмотра
Актуальное
российские войска атаковали Змиевку: ранена 56-летняя женщина

российские войска атаковали Змиевку: ранена 56-летняя женщина

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:26  •  3053 просмотра

Read in English

В Змиевке на Херсонщине в результате атаки российских войск с БПЛА ранена 56-летняя женщина. Пострадавшая получила взрывную травму, контузию и ранение ноги, ей оказана медицинская помощь на месте.

Днем, 16 октября, войска рф ударили по Змиевке, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получила 56-летняя женщина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Оккупационные войска атаковали с БПЛА женщину в Змиевке. Из-за сброса взрывчатки с дрона 56-летняя местная жительница, которая находилась на улице, получила взрывную травму, контузию и ранение ноги

- рассказали в ОВА. 

Отмечается, что пострадавшей оказали медпомощь на месте.

Напомним,

Утром, 16 октября, в Днепровском районе Херсона в результате российского обстрела пострадал 56-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу со взрывной травмой и контузией, он госпитализирован в среднем состоянии тяжести.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonХерсон