российские войска атаковали Змиевку: ранена 56-летняя женщина
Киев • УНН
В Змиевке на Херсонщине в результате атаки российских войск с БПЛА ранена 56-летняя женщина. Пострадавшая получила взрывную травму, контузию и ранение ноги, ей оказана медицинская помощь на месте.
Днем, 16 октября, войска рф ударили по Змиевке, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получила 56-летняя женщина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Оккупационные войска атаковали с БПЛА женщину в Змиевке. Из-за сброса взрывчатки с дрона 56-летняя местная жительница, которая находилась на улице, получила взрывную травму, контузию и ранение ноги
Отмечается, что пострадавшей оказали медпомощь на месте.
Напомним,
Утром, 16 октября, в Днепровском районе Херсона в результате российского обстрела пострадал 56-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу со взрывной травмой и контузией, он госпитализирован в среднем состоянии тяжести.