российские войска атаковали Змиевку: ранена 56-летняя женщина

Днем, 16 октября, войска рф ударили по Змиевке, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получила 56-летняя женщина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Оккупационные войска атаковали с БПЛА женщину в Змиевке. Из-за сброса взрывчатки с дрона 56-летняя местная жительница, которая находилась на улице, получила взрывную травму, контузию и ранение ноги