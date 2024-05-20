росіяни атакували Білозерку на Херсонщині: поранено двох людей
Київ • УНН
Двоє людей, 74-річний чоловік та 64-річна жінка, отримали мінно-вибухові поранення внаслідок російського обстрілу села Білозерка Херсонської області 20 травня.
Ввечері, 20 травня, російські війська атакували селище Білозерка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожого удару поранено двох людей. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
Ввечері російська армія атакувала Білозерку. Під ворожий удар потрапили двоє людей - 74-річний чоловік та жінка, 64 років
В обох потерпілих мінно-вибухові травми, тож їх шпиталізували. Нині медики дообстежують поранених.
Херсон зазнав ворожого удару, є жертва20.05.24, 11:46 • 15739 переглядiв
Нагадаємо
На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 18 населених пунктів. Через російську агресію 8 людей дістали поранення.