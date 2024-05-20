Херсон зазнав ворожого удару, є жертва
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, в результаті чого один житель загинув і ще один літній чоловік отримав поранення.
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Через ворожий обстріл загинув ще один житель Херсона. Про це повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
окупанти завдали удару по Дніпровському району міста. Снаряди поцілили по одному з підприємств. Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого
Як уточнив у Telegram голова Херсонської МВА Роман Мрочко, армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Дніпровський район Херсона "близько години тому".
Зі слів голови ОВА, від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Також внаслідок обстрілу травмовано 72-річного чоловіка. З мінно-вибуховою травмою потерпілого шпиталізували до лікарні. Нині медики його дообстежують.
На Херсонщині через ворожі обстріли 8 людей отримали поранення20.05.24, 08:15 • 29993 перегляди