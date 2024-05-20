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На Херсонщині через ворожі обстріли 8 людей отримали поранення

На Херсонщині через ворожі обстріли 8 людей отримали поранення

Київ • УНН

 • 29993 перегляди

8 людей отримали поранення у Херсонській області внаслідок російських обстрілів 18 населених пунктів за минулу добу.

На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 18 населених пунктів. Через російську агресію 8 людей дістали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Зокрема під час обстрілами опинилися Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та 21 приватний будинок.

Були зафіксовані влучання в об'єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури. Побиті господарська споруда, гаражі та 3 приватних автомобілі.

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Лілія Подоляк

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