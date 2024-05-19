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За ранок росіяни на Херсонщині поранили чотирьох цивільних - ОВА

За ранок росіяни на Херсонщині поранили чотирьох цивільних - ОВА

Київ • УНН

 • 24346 перегляди

Російські війська продовжують атакувати Херсон та навколишні села, внаслідок обстрілів та ударів безпілотників поранення отримали 4 цивільні особи, у тому числі 75-річний чоловік у Херсоні та сім'я з 3 осіб у Бериславі.

російські війська продовжують атакувати Херсон та навколишні села. Сьогодні вранці в Херсоні внаслідок обстрілу постраждав 75-річний чоловік. Окрім того, у Бериславі відомо про трьох поранених через скид вибухівки з дрона. Про це пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі 

Зокрема, під ворожий обстріл потрапила Кіндійка.  

Внаслідок ворожого удару постраждав чоловік, 75 років, який у цей час перебував на вулиці. В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення грудної клітини, контузія

- заявили в ОВА.

Зазначається, що чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Окрім того, у Бериславі внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждала родина

До лікарні звернулись троє поранених жителів. Це 21-річний чоловік та жінки, 42 та 71 років. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Нині потерпілих дообстежують та надають необхідну допомогу

- додали в Херсонській ОВА. 

Нагадаємо

У Херсонській області ворожі сили обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерхівку, 8 будинків та інфраструктуру, внаслідок чого 2 цивільних загинули та 2 отримали поранення.

Володимир Омельченко

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