За ранок росіяни на Херсонщині поранили чотирьох цивільних - ОВА
Київ • УНН
Російські війська продовжують атакувати Херсон та навколишні села, внаслідок обстрілів та ударів безпілотників поранення отримали 4 цивільні особи, у тому числі 75-річний чоловік у Херсоні та сім'я з 3 осіб у Бериславі.
російські війська продовжують атакувати Херсон та навколишні села. Сьогодні вранці в Херсоні внаслідок обстрілу постраждав 75-річний чоловік. Окрім того, у Бериславі відомо про трьох поранених через скид вибухівки з дрона. Про це пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
Зокрема, під ворожий обстріл потрапила Кіндійка.
Внаслідок ворожого удару постраждав чоловік, 75 років, який у цей час перебував на вулиці. В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення грудної клітини, контузія
Зазначається, що чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Нині медики надають йому необхідну допомогу.
Окрім того, у Бериславі внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждала родина
До лікарні звернулись троє поранених жителів. Це 21-річний чоловік та жінки, 42 та 71 років. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Нині потерпілих дообстежують та надають необхідну допомогу
Нагадаємо
У Херсонській області ворожі сили обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерхівку, 8 будинків та інфраструктуру, внаслідок чого 2 цивільних загинули та 2 отримали поранення.