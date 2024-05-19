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рф атакувала житлові квартали на Херсонщині: є 2 загиблих та 2 поранених

рф атакувала житлові квартали на Херсонщині: є 2 загиблих та 2 поранених

Київ • УНН

 • 50328 перегляди

У Херсонській області ворожі сили обстріляли житлові квартали, пошкодивши багатоповерхівку, 8 будинків та інфраструктуру, внаслідок чого 2 цивільних загинули та 2 отримали поранення.

На Херсонщині рф атакувала житлові квартали, пошкодивши багатоповерхівку та 8 будинків. Унаслідок агресії загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За минулу добу окупанти нанесли авіаудари та обстріли по населених пунктах Херсонської області. Серед міст, що постраждали, - Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове та Новоолександрівка, а також місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Побиті складське приміщення, господарські споруди, гараж та 4 приватних автомобілі

- заявив Олександр Прокудін.

На жаль, у результаті агресії двоє мирних жителів загинули, а ще двоє отримали поранення.

У Херсонській та Сумській областях зафіксовано ворожі БпЛА18.05.24, 23:17 • 66686 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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