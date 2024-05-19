рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых

На Херсонщине рф атаковала жилые кварталы, повредив многоэтажку и 8 домов. В результате агрессии погибли 2 человека, еще 2 получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки оккупанты нанесли авиаудары и обстрелы по населенным пунктам Херсонской области. Среди пострадавших городов - Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львовское и Новоалександровка, а также город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Разбиты складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и 4 частных автомобиля - заявил Александр Прокудин.

К сожалению, в результате агрессии двое мирных жителей погибли, а еще двое получили ранения.

В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА