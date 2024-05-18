У Херсонській та Сумській областях зафіксовано ворожі БпЛА
Київ • УНН
За повідомленням Повітряних Сил Збройних Сил України, ворожі БПЛА "Шахед" були помічені в Херсонській і Сумській областях.
Зафіксовані ворожі БпЛА в декількох областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний!
БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний
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