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У Херсонській та Сумській областях зафіксовано ворожі БпЛА

У Херсонській та Сумській областях зафіксовано ворожі БпЛА

Київ • УНН

 • 66686 перегляди

За повідомленням Повітряних Сил Збройних Сил України, ворожі БПЛА "Шахед" були помічені в Херсонській і Сумській областях.

Зафіксовані ворожі БпЛА в декількох областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області, курс північно-західний!
БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, курс західний/південно-західний

-  Повітряні Сили Збройних Сил України.

російська тактична авіація здійснила пуск керованих авіабомб у Харківській області18.05.24, 23:13 • 49040 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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