За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

российские войска продолжают атаковать Херсон и окрестные села. Сегодня утром в Херсоне в результате обстрела пострадал 75-летний мужчина. Кроме того, в Бериславе известно о трех раненых из-за сброса взрывчатки с дрона. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

В частности, под вражеский обстрел попала Киндейка.

В результате вражеского удара пострадал мужчина, 75 лет, который в это время находился на улице. У него - взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение грудной клетки, контузия - заявили в ОВА.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, в Бериславе в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала семья

В больницу обратились трое раненых жителей. Это 21-летний мужчина и женщины, 42 и 71 лет. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Сейчас пострадавших дообследуют и оказывают необходимую помощь - добавили в Херсонской ОВА.

Напомним

В Херсонской области вражеские силы обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажку, 8 домов и инфраструктуру, в результате чего 2 гражданских погибли и 2 получили ранения.