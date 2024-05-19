За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  129128 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  126421 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  153496 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  140742 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  118099 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123816 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134738 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125385 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118666 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  248283 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

  •  5247 просмотра
Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

  •  5147 просмотра
Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

  •  7021 просмотра
Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

  •  7416 просмотра
Последствия ночной атаки дронов: НПЗ в краснодарском крае рф приостановил работу

Последствия ночной атаки дронов: НПЗ в краснодарском крае рф приостановил работу

  •  6784 просмотра
Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

  •  7930 просмотра
Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

  •  9569 просмотра
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

  •  9576 просмотра
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

  •  10482 просмотра
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

  •  12095 просмотра

Популярные

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

  •  30377 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

  •  22398 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

  •  68557 просмотра
российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

  •  36145 просмотра
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

  •  52992 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  248283 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  237707 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  296476 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  315102 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  514608 просмотра

За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

Российские войска продолжают атаковать Херсон и окрестные села, в результате обстрелов и ударов беспилотников ранения получили 4 гражданских лица, в том числе 75-летний мужчина в Херсоне и семья из 3 человек в Бериславе.

Война •   •  5247 просмотра
За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

Украина покрывает свои потребности в электроэнергии за счет внутренней генерации, импорта и экстренной помощи из Румынии, Словакии и Польши, а также оказывает экстренную помощь Польше, несмотря на повреждения инфраструктуры в результате обстрелов, призывая к осторожному и ответственному потреблению энергии для обеспечения стабильности в энергосистеме.

Экономика •   •  5147 просмотра
Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

Российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область 19 мая, в результате чего ранения получили восемь человек, среди которых фельдшер, водитель скорой помощи, а также поврежден автомобиль скорой помощи.

Война •   •  7021 просмотра
Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

российские войска продолжают атаковать Часов Яр с целью захвата стратегических высот для артиллерийского обстрела соседних городов, но украинские защитники успешно отбивают атаки.

Война •   •  7416 просмотра
Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

Последствия ночной атаки дронов: НПЗ в краснодарском крае рф приостановил работу

Неизвестные беспилотники атаковали и повредили нефтеперерабатывающий завод в россии, приостановив его работу. Ожидается, что после следственных мероприятий работники будут осматривать оборудование и установки, чтобы оценить ущерб.

Новости Мира •   •  6784 просмотра
Последствия ночной атаки дронов: НПЗ в краснодарском крае рф приостановил работу

Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Правительство предоставит бесплатные семена подсолнечника фермерам из прифронтовых и пострадавших районов, которые ранее подавали заявки на семена кукурузы, но не имели достаточных запасов, что позволит им обработать от 5 до 500 гектаров в нескольких регионах и потенциально получить около 360 миллионов гривен дохода.

Экономика •   •  7930 просмотра
Аграрии из прифронтовых регионов могут бесплатно получить семена подсолнечника: кто получит помощь

Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

Несмотря на сложные обстоятельства, украинские войска частично стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, где за минувшие сутки шли активные бои в Волчанске, где противник потерял 125 человек и значительное количество техники, в том числе 3 танка.

Война •   •  9569 просмотра
Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной - Волошин

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.

Война •   •  9576 просмотра
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

Украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец" и нанесли большие потери российским оккупантам, в частности 16 танков, 35 бронемашин и более 1200 человек личного состава.

Война •   •  10482 просмотра
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов

В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание

Война •   •  12095 просмотра
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов