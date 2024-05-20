На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения

На Херсонщине за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 18 населенных пунктов. Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В частности, под обстрелами оказались Новокаиры, Нововоронцовка, Новорайск, Берислав, Золотая Балка, Шляховое, Новоалександровка, Широкая Балка, Михайловка, Никольское, Тягинка, Антоновка, Станислав, Садовое, Зимовник, Качкаровка, Красный Маяк, Веселое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 21 частный дом.

Были зафиксированы попадания в объекты коммунальной и сельскохозяйственной инфраструктуры. Побиты хозяйственная постройка, гаражи и 3 частных автомобиля.

За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА