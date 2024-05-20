Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Из-за вражеского обстрела погиб еще один житель Херсона. Об этом сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

оккупанты нанесли удар по Днепровскому району города. Снаряды попали по одному из предприятий. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем - написал Прокудин в Telegram.

Как уточнил в Telegram глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, армия рф с временно оккупированного левобережья обстреляла Днепровский район Херсона "около часа назад".

По словам главы ОВА, от смертельных ранений остановилось сердце мужчины. Также в результате обстрела травмирован 72-летний мужчина. С минно-взрывной травмой пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас медики его дообследуют.

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов 8 человек получили ранения