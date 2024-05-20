россияне атаковали Белозерку на Херсонщине: ранены два человека

Вечером, 20 мая, российские войска атаковали поселок Белозерка, что на Херсонщине. В результате вражеского удара ранены два человека. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Вечером российская армия атаковала Белозерку. Под вражеский удар попали два человека - 74-летний мужчина и женщина, 64 лет - говорится в сообщении.

У обоих пострадавших минно-взрывные травмы, поэтому их госпитализировали. Сейчас медики дообследуют раненых.

Херсон подвергся вражескому удару, есть жертва

Напомним

На Херсонщине за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 18 населенных пунктов. Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.