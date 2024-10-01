В Херсонской области из-за атак рф 17 раненых, враг попал в критическую инфрастуктуру

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 24 населенных пункта, нанеся в том числе ракетные удары по Бериславскому району. Враг попал в критическую инфраструктуру, образовательные учреждения и жилые кварталы, ранены 17 человек, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Большая Александровка, Широкая Балка, Станислав, Антоновка, Нововоронцовка, Незламное, Томина Балка, Шляховое, Никольское, Токаревка, Велетенское, Кизомыс, Качкаровка, Белозерка, Меловое, Дарьевка, Приднепровское, Садовое, Берислав, Староселье, Золотая Балка, Первомайское и город Херсон.

Как отметил глава ОВА, также враг направил два ракетных удара по Бериславскому району.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфрастуктуры, образовательные учреждения; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 40 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 17 человек получили ранения", - отметил Прокудин.

В Херсонской области враг ударил по критической инфраструктуре и домам, есть погибший и 12 раненых